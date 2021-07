VIENS, Roger



À l'Hôpital de Granby, le 11 juillet 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Roger Viens, époux de Mme Lise Villeneuve, demeurant à Granby.Outre son épouse Lise, il laisse dans le deuil ses enfants feu Éric, Anik (David Paradis) et Viki (Jean-Pierre Fortier); ses petits-enfants Antoine Dallaire et Rosalie Nadeau (Félix Delorme); ses frères et soeurs Réal (Gabrielle Blier), Réjean (Francine Simard), Nicole, Pierre, Pierrette (Giuseppe Sciortino); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Villeneuve : feu Rolland (feu Réjeanne Lallier), feu Doris (feu Rolland Desroches), feu Réjeanne (feu Armand Samson), feu Réal, feu Huguette (Yvon Proulx), Jean-Claude, Luc (Jeanne-Mance Roy) et André (Julie Gosselin); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille désire remercier toute l'équipe des soins à domicile du CLSC ainsi que le personnel de l'unité des soins intensifs du CHG pour les bons soins prodigués.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.Selon sa volonté, il n'y aura pas de cérémonie. Un hommage à sa vie se tiendra, en privé, à une date ultérieure.