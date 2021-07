PELLETIER, Gilles



C'est entouré de ses filles, paisiblement et dans la plus grande dignité, qu'est décédé à la Source Bleue de Boucherville le 9 juillet 2021, monsieur Gilles Pelletier, fils de feu Joseph A. Pelletier et de feu Adrienne Lemieux.Il laisse dans le deuil ses filles Carole et Elaine (Éric Chénard), ses petites-filles Claudie Lamarre et Anouk Lamarre, son ex-épouse et amie Monique Guillemette, ses frères et soeurs, son filleul Martin Pelletier ainsi que ses nombreux neveux et nièces.La famille tient à remercier les employé(e)s de la Source Bleue pour leur dévouement, leur respect et toute la compassion dont ils ont fait preuve au cours des derniers jours de sa vie.Afin de respecter ses dernières volontés, aucune cérémonie ne sera célébrée. Ceux et celles qui le désirent, peuvent témoigner de leur solidarité envers la famille en faisant un don à la Source Bleue (maisonsourcebleue.ca) et / ou en partageant un souvenir à l'adresse :10264084Direction funéraire:La Maison Darche450-463-1900