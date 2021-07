DION LOWE, Lise



À Québec, le 11 juillet 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Lise Dion Lowe, épouse d'Edward Lowe.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Ann Lowe (René Dubord) et Gary Lowe (Suzanne Di Virgilio), ses cinq petits-enfants : Emmanuelle (Frédéric), Étienne-Olivier (Alice), William, Érik et Jean-Sébastien (Anne-Marie), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 19 juillet 2021 de 11h00 à 13h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 13h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié en la mémoire de Lise Dion Lowe.