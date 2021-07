GATIEN, Gérard



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gérard Gatien, né à Hanmer, On. le 16 septembre 1929, décédé à Hull, Qc, le 4 juillet 2021 à l'âge de 91 ans.Il était l'époux de feu Rolande Forget et de feu Jeannine Labelle et le fils d'Olida Gatien et Eva Charbonneau.Il laisse dans le deuil ses enfants : Murielle (Wayne), Gisèle (Dino), Aline (Michel), François et leurs familles ; son beau-frère Gilles Forget de Hanmer, On ainsi que la famille DeLafontaine.Il fut prédécédé par sa soeur Agathe Pharand en 2015.Selon ses volontés, il n'y aura aucune visite et une célébration de sa vie aura lieu dans l'intimité familiale suivant l'enterrement dans le cimetière Notre-Dame à Ottawa.Les services ont été confiés à la :DE L'OUTAOUAIS1369, BOUL. LA VÉRENDRYE O., GATINEAU