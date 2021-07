SYLVESTRE, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. André Sylvestre survenu à Montréal, le 25 juin 2021, à l'âge de 73 ans. Il était le fils de feu M. Roger Sylvestre et de feu Mme Thérèse Touzin. Il était le conjoint de Mme Francine Savaria. Il part serein vers sa nouvelle destinée.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils bien-aimés Jean-Pierre et Jean-François (Christine), leur mère Nicole Langlais, ses petits-enfants: Mélina, Alexandre et Jean-Frédéric, sa soeur Sylviane, ses frères Réjean (Francine) et Robert, ainsi que ses adorables nièces: Julie, Sophie, Manon et Geneviève. Il laisse également dans le deuil de nombreux cousins et cousines ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances à la :dimanche le 25 juillet 2021 de 13h00 à 16h00. Une cérémonie hommage suivra, dès 16h00, en la salle de célébration de la résidence funéraire.Pour tous ceux et celle qui ne pourront être présents, la famille vous invite à partager ce moment en suivant le lien suivant :/avis-de-deces/andre-sylvestre-201263/Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société ou fondation de votre choix.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. André Sylvestre.