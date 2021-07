GIRARD, Johanne



À Montréal, le samedi 10 juillet, à l'âge de 68 ans, est décédée Johanne Girard, fille de feu Georgette Thibault et de feu Ernest Girard.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Jean-Christophe Simoneau et Julie Simoneau, son ex-mari Richard Simoneau, ses frères et soeurs : feu Gaston, feu Gilles, feu Marie, Michel, René, Denise, Daniel, Lise, Sylvain et Julie, sa nièce et bonne amie Sonia Goupil ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le dimanche 25 juillet de 14h à 18h.Au lieu de fleurs, un don à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) serait apprécié.