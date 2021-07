LAVOIE, Thérèse



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Thérèse Lavoie, survenu le 12 juillet 2021, à l'âge de 82 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacqueline, Sylvain (Lena), Mario (Gracia), Sylvie (Luc) et Roch, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 juillet 2021 de 9h30 à 13h30, à la :Les funérailles suivront dès 14h, en l'église Saint-Ferdiand, située au 3250 rue Esther, Laval, Qc, H7P 4X3.