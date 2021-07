MARTEL RAYMOND, Jeannine



À St-Eustache, le jeudi 1er juillet 2021 est décédée, à l'âge de 97 ans, Jeannine Raymond, épouse de feu Réal Martel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Nicole), France (Giorgio) et Pierre (Monique), ses petits-enfants Christine, Frédérick, Pierre-Luc, Marc-André, Andrea, Nathalie et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Andrew, Amelia, Léa, Valerie, Victoria, Gabrielle, James et Evelyn, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Pour respecter les souhaits de Jeannine, les funérailles auront lieu dans l'intimité de la famille.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à un organisme de votre choix.