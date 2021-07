MARTIN, née BARON, Réjeanne



À Montréal, le 5 juillet 2021 est décédée Madame Réjeanne Baron, à l'âge de 75 ans, épouse de feu M. Robert Martin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Ginette, Manon (Michel) et Nathalie (Sylvain), ses trois petits-enfants Maxime (Janick), Alexandra (Jacob), Martin (Marie-Ève) et ses arrière-petits-enfants Zackary, Sophia -Rose, Dylan, Logan et Noah, sa soeur Marie (feu Gérald Mailloux), sa belle-soeur Francine Martin, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra ses invités vendredi le 23 juillet 2021 à compter de 13:00 à 17:00 et de 19:00 à 22:00 ainsi que samedi 24 juillet 2021 à compter de 9:00 à :505 BOUL. CURÉ POIRIER. OUESTLONGUEUILLes funérailles seront célébrées samedi le 24 juillet à 11:00 en l'Église St-Jean Vianney (2151 rue Saint-Georges à Longueuil). L'inhumation des cendres aura lieu samedi le 14 août 2021 à 10:00 au Cimetière Saint-Georges de Longueuil.Les mesures sanitaires en vigueur en raison de l'actuelle pandémie devront être respectées.