BÉLANGER, Roland



À Pointe-aux-Trembles, le jeudi 8 juillet 2021 est décédé, à l'âge de 80 ans, Roland Bélanger, époux de feu Solange Allaire.Il laisse dans le deuil ses enfants Mathieu (Sylvie Lemieux) et Rachel (Ghyslain Roy), ses petits-enfants Vanessa, Mikael, Gabriel, Maxandre, ses frères et soeurs Solange, Éliette, Michel (Florence), Nicole et Maurice (Cécile), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 23 juillet 2021 à compter de 13h, suivi des funérailles à 15h.La famille aimerait remercier le personnel des Résidences Soleil de Pointe-aux-Trembles pour leur soutien.