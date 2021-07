GRAVELEY, Lise (née VALENTI)



Le 11 juillet 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée Lise Graveley, épouse de Edward Graveley.Outre son époux, Lise laisse dans le deuil sa soeur Carole, ses frères René (Pierrette) et Mario (Diane), sa filleule Sarah, ainsi que des ami(e)s.Des sincères remerciements sont adressés tout particulièrement au Dr Carl Amireault (oncologie) et au Dre Geneviève Béliveau pour les bons soins et pour leur soutien.Les condoléances seront reçues le samedi 24 juillet, 2021 dès 10 heures, à l'église Saint-Brendan, 3542 boulevard Rosemont (au coin de la 14e Avenue), Montréal, H1X 1K8, suivies des funérailles à 11 heures.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.www.mcgerrigle.com