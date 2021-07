FEQ: Loud a fait du bruit

Il s’en est fallu de peu pour que tout s’écrase complètement, lors de la prestation de White-B, au Manège militaire. L’arrivée de ses comparses Lost et MB, du collectif 5sang14 et de Souldia lui a permis de remettre le train sur les rails.

À son arrivée sur les planches, avec un petit cinq minutes de retard, les beats du DJ ne fonctionnaient pas pendant que l’on croyait que le rappeur amorçait peut-être sa prestation avec une version de Chacun son récit a capella. Lost, son comparse du 5Sang14, lui a glissé quelques mots à l’oreille pour le mettre au courant.

Les beats sont revenus et le concert s’est poursuivi avec Mode de vie. Et là encore, on a senti un malaise. La cohésion n’était pas du tout au rendez-vous. Le DJ 6sixco voulait plus de bruit. White-B a ajouté qu’il y en avait assez, mais qu’il voulait en avoir plus.

Photo Marc-Antoine Hallé

« Je suis sur le point de péter ma coche », a lancé, quelques minutes plus tard, le rappeur qui semblait déstabilisé par on ne sait trop quoi.

Et c’est avec l’arrivée de Lost pour P.R.M.F. que les choses ont tout à coup commencé à se placer. La prestation était lancée et les Bye Bye, Blacklist, La Folle, « rappé » avec MB, un autre membre de 5Sang14, Double Vision et Bando ont obtenu de bonnes réactions d’un public qui voulait chanter et s’éclater.

Petite excursion

Chose certaine, David « White-B » Bouchard-Sasseville a ramé très fort pour ce deuxième spectacle présenté depuis le début de la pandémie.

Il n’a pas hésité à remodeler l’ordre des chansons initialement prévues. L’arrivée de Souldia, avec Le bonheur des autres, en compagnie des voix de White-B, MB et Lost, a été le moment fort de la soirée..

Photo Marc-Antoine Hallé

White-B s’est même permis une petite excursion, sans masque, escorté par un agent de sécurité, dans la grande salle du Manège militaire.

« Fallait que je vienne vous voir un peu pour sentir votre chaleur », a-t-il lancé, à son retour sur les planches.

Mauvais garçons a mis un terme à la prestation de White-B.

« Le disque d’or est dans ma chambre », a-t-il lancé, avant d’entamer cette pièce qui a obtenu cinq millions d’écoutes sur Spotify.

Photo Marc-Antoine Hallé

Ensuite, le ton a changé avec un Loud qui avait sorti la cavalerie et une tonne de décibels pour son passage au Festival d’été de Québec.

Dès les premières notes de l’intro, avant que Loud arrive sur les planches, les sonorités de basse, dans le piton, faisaient résonner les murs. Et ça s’est poursuivi avec Nouveaux Riches, extrait de son premier album, chanté par la foule.

Accompagné par le beatmaster Ajust, Loud a mis toute la gomme pour cette rare apparition en temps de pandémie. Sa deuxième. Ce qui ne paraissait pas du tout. Il a livré son « hip-hop » avec beaucoup de conviction. On était à un autre niveau.

« On fait que des salles combles », « rappe » Loud sur la pièce Salles Combles de l’album Tout ça pour ça.

Les invités étaient nombreux lors de la prestation de Loud présentée à guichets fermés. On retrouvait 20some, Lary Kidd et Souldia qui s’est pointé pour la toute première en spectacle de Rêves de jeunesse avec Loud.

Loud s’est même permis d’offrir un extrait d’une nouvelle chanson qu’il a fait avec MikeZup et il a offert, bien sûr, son méga-succès Toutes les femmes savent danser, où tout le monde, ou presque, était debout.

Pour le premier rappel, Loud s’est amené sur scène pour faire Légendaires avec Imposs, Tizzo, Rymz et White-B qui ont tous pris les devants. Il y avait du « rappeurs » au centimètre carré pour ce moment pas mal délirant

Après TTTTT, où le public était en feu, la soirée s’est terminée avec les sonorités jazz et la finale explosive de Good Game.

« Merci Québec. Depuis le jour 1, vous êtes toujours là », a fait savoir Loud.

L’édition Manège militaire du Festival d’été se termine dimanche soir avec les prestations de Men I Trust et Geoffroy.