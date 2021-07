[IMAGES] Une collision entre trois véhicules provoque un bouchon sur l’A-440 est à Laval

Une collision impliquant trois véhicules a fait deux blessés, samedi midi, à Laval, forçant de plus la fermeture de deux voies de circulation sur trois sur l’autoroute 440 est.

Selon les premières constatations, deux des trois voitures roulaient à toute vitesse juste avant l’accident survenu à la hauteur de la montée Masson.

Un véhicule utilitaire sport aurait percuté une glissière dans la voie de droite. Il aurait ensuite heurté une camionnette, qui a quitté la scène.

Une berline qui circulait aussi dans la voie de droite aurait été impliquée dans la série de collisions.

«Il y a beaucoup de témoins à rencontrer et des versions contradictoires à démêler», a relaté à l’Agence QMI la porte-parole de la Sûreté du Québec Catherine Bernard.

Les quatre occupants de la berline n’ont pas subi de blessures apparentes. C’est la conductrice du VUS et un de ses occupants qui ont souffert de blessures mineures. Ils ont été transportés à l’hôpital.

Un reconstitutionniste et un enquêteur devaient se rendre sur place pour éclaircir les causes et les circonstances de cet incident qui, soulignons-le, a créé du trafic pour les autres automobilistes roulant vers l’est.

Aucune arrestation n’avait été réalisée en milieu de l’après-midi et on s’affairait à identifier le conducteur de la camionnette ayant fui les lieux.

Un peu avant 15 h, deux voies sur trois demeuraient fermées en direction est dans le secteur de la montée Masson.