Le top 15 pour la ouananiche

Afin de vous aider à capturer plus de poissons, j’ai dressé une liste des offrandes les plus performantes à utiliser avec la collaboration de Richard Sicard, du Pro Shop Canadian Tire de Saint-Eustache, de Brian Bertrand, de Sail Laval, de Stéphane Cloutier, de Latulippe de Trois-Rivières, de Duilio Londero, de Londero Sports de Saint-Jean-sur-Richelieu, et de Normand Dubé, du Pavillon Chasse et Pêche de Granby.

1. BOMBER SQUARE A

Il n’est pas toujours facile d’exploiter la proximité des rivages et des affluents en début de saison sans s’accrocher à tout ce qui traîne au fond. La bavette carrée et avec les coins biseautés de ce petit colosse de 15/8 po le force à plonger à 3 pieds. Il nage sur un axe prononcé tout en ricochant sur les obstacles.

2. HUMPBACK

Ce poisson-nageur, réputé de Rebel, a une action subtile. Lorsqu’on le pêche au lancer ou à la traîne, il s’enfonce seulement à 30 cm dans la colonne d’eau. D’une taille de 1 3⁄4 po et d’un poids de 1⁄4 d’once, le F25 est tout indiqué dans les secteurs encombrés ou à proximité des lieux avec de faibles profondeurs ou du courant intense.

3. MIDGET WABLER

La W20 de Williams est une classique québécoise reconnue à l’échelle mondiale. Son action erratique et sinueuse reproduit les motions des petits poissons à la base de la chaîne alimentaire. Il suffit de la faire valser loin derrière et d’appliquer des petits coups à l’occasion pour donner l’illusion qu’il s’agit d’un fuyard.

4. WINNIE

Cette cuillère métallique étroite et incurvée de Savant s’anime et s’active au moindre mouvement. Une des grandes qualités de cette séductrice, c’est que son action change et s’adapte en fonction de la cadence imposée. Réputée pour aimer les proies qui se déplacent rapidement, la wawa, comme on l’appelle, appréciera son tempo.

5. DARTEE

La nage provocante de ces vairons métallisés est reconnue pour générer de nombreuses attaques. Offerts en trois modèles mesurant de 5,7 à 8,9 cm, c’est avec la D2 argenté et bleu électrique de 7 cm que l’auteur de ces lignes a capturé son plus gros poisson à vie, à la traîne lointaine, à proximité des ressacs d’une rivière aux eaux vives.

6. STREAMER

Les charmes de ces imitations de petits poissons, souvent artisanales, déclenchent les instincts des salmonidés et les poussent à les intercepter au passage. Lorsque noué à une soie à moucher, qui entraîne l’offrande à la bonne profondeur en fonction du temps de l’année, on obtient d’excellents résultats à la traîne semi-rapide.

7. MOOSELOOK 140

La médium est fort possiblement la version métallique la plus ressemblante à un méné qui soit. Il suffit de présenter cette cuillère profilée de 7,9 cm pesant à peine 1⁄4 d’once telle quelle, avec un lest, un downrigger, un fil plombé ou avec un fil d’acier. Elle se prête à toutes les conditions pour faire réagir les ogresses.

8. COMET #3

Cette cuillère tournante, de 1⁄4 d’once à course mi-profonde, est la création la plus versatile de la gamme Mepps. En un tournemain, il est possible d’enlever le trépied et de le remplacer par un bas de ligne garni ou avec un streamer ou tout autre montage avec une mouche. Elle fonctionne tout aussi bien au lancer qu’à la traîne.

9. THINFISH

Que ce soit derrière un dodger ou une grande cuillère attractive, cette belle réalisation, ultra-mince estampée dans un métal à ressorts, dansera langoureusement comme si elle flottait entre deux eaux. D’un poids plume de 1/6 d’once, elle donnera l’illusion qu’il s’agit d’un cyprin qui fouine pour se trouver de la nourriture.

10. REBEL JOINTED MINNOW

Cet articulé ressemble à un méné souffrant d’une importante blessure à la dorsale. Disponibles en trois tailles intéressantes pour les saumons d’eau douce, soit 1 7/8, 2 1⁄2 et 3 1⁄2 pouces, il peut être récupéré juste sous le film de l’eau, de façon continue avec ou sans lest ou bien par saccades suivies de pauses.

11. PINS MINNOW

Le fini holographique de pointe de Yo-Zuri confère une allure particulièrement invitante à ce poisson-nageur. Le système de transfert de poids proposé dans les modèles mesurant 2 3⁄4 et 3 1⁄2 po permet d’effectuer des lancers encore plus loin. Son action étroite reproduit les mouvements attrayants de certaines espèces de cyprins.

12. RAINBOW SMELT

Cette duplication d’un éperlan arc-en-ciel est d’un réalisme déconcertant. Elle a grandement contribué au succès de la compagnie LiveTarget. La version de 2 3⁄4 po, au corps mince et effilé, nage sur axe court et s’enfonce à un peu plus d’un mètre. Elle fonctionne bien pour plusieurs types d’applications et de présentations.

13. DEEP SUSPENDING RATTLIN’ ROGUE

Il n’y a rien de plus énervant pour une prédatrice que de suivre une imitation de vairon aussi réaliste à près de six mètres de profondeur et que cette dernière freine sa course et demeure en suspension non loin d’elle, comme pour la narguer. Ce long et profilé Smithwick émet en plus des sons provocants.

14. HUSKY JERK

Les HJ06 et HJ08, de la réputée firme Rapala, mesurent 2 1⁄2 et 31/8 pouces. Lorsqu’on les manie, ils s’enfoncent entre 60 et 120 cm. Reconnus pour ne pas décrocher de leur trajectoire, même à bonne cadence, ils sont tout indiqués lorsque ces saumons emprisonnés dans les eaux intérieures souhaitent un lunch énergique.

15. WOOLY BUGGER NOIR

Cette mouche passe-partout imite aussi bien une nymphe, qu’un petit poisson ou une sangsue lorsque le marabout et le hackle prennent vie sous l’eau. Lorsqu’on l’utilise avec une soie calante et un long bas de ligne en fluorocarbone, on peut la présenter au cœur de l’action, et ce, même à vitesse moyenne ou accélérée.

Autres mentions honorables

16. Mouche tandem streamer Magog smelt

17. Cuillère arc-en-ciel

18. Little Cleo C-200 Acme

19. Mooselook couleur moon jelly

20. Williams UV HS

21. Cuillère Lucky Strike Premium Rainbow

22. Dodger avec Flash Fly Rose

23. Flasher et mouche tube

24. Spin Doctor avec Magog Smelt

25. Rapture Laser Minnow

