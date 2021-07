Les Sharks et les Coyotes s’échangent des gardiens

Les Sharks de San Jose ont fait l’acquisition du gardien Adin Hill des Coyotes de l’Arizona en retour du portier Josef Korenar et d’un choix de deuxième ronde au repêchage de 2022, samedi.

Une sélection de septième tour au prochain encan accompagne également Hill en Californie, selon le réseau Sportsnet.

Les Sharks devront s’entendre avec le Britanno-Colombien de 25 ans puisqu’il deviendra joueur autonome avec compensation le 28 juillet. La saison prochaine, le géant de 6 pi 6 po pourrait lutter pour le poste de numéro un devant le filet.

Le vétéran Martin Jones, lui, pourrait être laissé à découvert lors du repêchage d’expansion.

Avec les blessures qui ont frappé les gardiens réguliers des Coyotes, Darcy Kuemper et Antti Raanta, Hill a été appelé à prendre plus de responsabilités et a connu un certain succès avec une fiche de 9-9-1, une moyenne de buts alloués de 2,74 et un taux d’efficacité de ,913.

Korenar a goûté à la Ligue nationale de hockey pour la première fois en 2020-2021. Le Tchèque a montré un dossier de 3-5-0 avec une moyenne de filets accordés de 3,17 et un taux d’efficacité de ,899. Le gardien de 23 ans compte aussi de l'expérience dans la Ligue américaine, avec une fiche de 40-25-12.