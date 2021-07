Pérou: près de la moitié des effectifs de la police ont contracté le Covid

La police nationale est l'institution la plus touchée par la COVID-19 au Pérou, avec 787 décès et plus de 50.600 contaminations, soit près de 50% de ses effectifs affectés, a indiqué samedi le ministère de l'Intérieur.

«La santé de la police est dramatique: au total, 50 616 policiers ont été infectés, soit près de la moitié (de ses membres), il y a eu 787 décès pendant la pandémie», a annoncé le ministre, José Elice, dans des déclarations à la radio RPP.

«La police est l'institution publique qui compte le plus de décès dus au coronavirus», a-t-il ajouté.

La police, qui emploie près de 120 000 personnes au total, a été en première ligne depuis le début de la pandémie.

Les médecins sont la deuxième corporation la plus touchée par la COVID-19, avec 502 décès au 14 juillet, selon l'Ordre des médecins du Pérou.

Le Pérou compte 195 000 décès dus à la COVID-19 et plus de 2,09 millions d'infections confirmées depuis le début de la pandémie, sur une population de 33 millions d'habitants.

Le ministre a indiqué que la vaccination, qui a débuté en février, avait permis de freiner les formes graves et les décès parmi le personnel de la police, qui a été l'un des premiers groupes à recevoir une vaccination complète dans le pays.

Quelque 3,78 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccin au Pérou, soit 11,6% de la population, selon les chiffres officiels.