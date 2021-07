Eh que j’aime donc pas ça quand ils nous prennent pour des nonos ! Tout frais rasé, cheveux finement taillés, beau comme un célibataire, Justin Trudeau n’envoie plus les chèques par la poste. Il fait la livraison, maintenant. Surtout dans la région de Montréal où chaque bulletin de vote peut faire la différence.

En présentiel, s’cusez pardon, et aux côtés du très populaire François Legault, Justin met le paquet. Mais s’il n’arrête pas de répéter qu’il n’est pas en campagne électorale, il va se retrouver avec un nez allongeant d’un océan à l’autre. Quel stratège va ! S’il n’y a pas anguille sous roche, je me demande bien ce qu’il y a sous le caillou. Le chat n’est pas sorti du sac, mais on lui voit les moustaches.

Il y a des signes avant-coureurs qui ne mentent pas.

Prenez l’autre soir, à Tampa, quand le brillant Nikita Kucherov, moins d’une heure après la fin du dernier match, est venu s’adresser aux journalistes et narguer les partisans du Canadien. Il n’avait lampé qu’une ou deux petites bières et déjà il parlait comme un gars saoul. Dès lors, il était évident que la belle coupe Stanley était en danger dans les mains d’une gang de gars ben paquetés. Résultat des courses, quelques heures plus tard, le plus vieux trophée de l’univers sportif s’est retrouvé blessé au haut du corps. Autorisation de passer les douanes, la coupe a dû rentrer d’urgence à Montréal pour réparation de la face. C’était prévisible.

Comme il est évident que l’économie va repartir. Oui, on peut aller au resto, manger en terrasse, mais il y a plus. Les bandits ont recommencé à se tirer dessus. Tous les soirs, coups de feu dans le nord, un autre dans le sud, et dans l’ouest. Il est évident qu’on est en train de renégocier la division des marchés. C’est rien, il ne resterait plus que deux Hells en dedans. Ça va péter t’à l’heure.

ALLEZ, VENEZ !

Et pourquoi une petite tempête de beaux dollars you-esses ? On est sur le point de rouvrir les frontières et, même sur le tard, une montée de Winnebagros nous ferait du bien. Voilà plus d’un an que nous n’avons pas encaissé d’argent neuf. Allez, nos Amis-Ricains, venez nous voir à 75 cennes dans la piasse. Notre Vieux-Montréal a beaucoup moins de cônes orange et on aura les meilleures joueuses de tennis au monde dans moins d’un mois. Et rendez vous à Québec, tant qu’à y être. Une dernière chance de voir le célèbre Régis comme maire. N’attendez pas le tramway ou la troisième voie, ça peut être long.

Dès le début juin, l’odeur des épices de mon voisin Charles sur ses hamburgers au BBQ disait la vérité. On est reparti.

DÉGUÉDINE

■ Enfin, Cole Caufield pourra conduire son premier véhicule neuf. Les blocs sur les pédales sont arrivés.

■ La première fois que j’ai eu un vaccin, j’ai eu la piqûre.

■ À Vegas, la nouvelle maison de Céline Dion est tellement grande qu’au bout de la cour, il y a un décalage horaire.

■ Ça sent le week-end à plein nez.

■ À l’Assemblée nationale, il y a la période de questions, mais c’est la période des réponses qu’on voudrait avoir.

■ Ça mord tellement sur ce lac-là... y faut que tu te caches pour mettre ton ver.

À Québec, on fête sur les Plaines, et le lendemain, on ramasse les vides.

Bonnes vacances aux gens de la construction...

À demain aux sports...