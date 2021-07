Quelle est votre vision de la fête?

C’est une question que j’aime poser aux gens que je rencontre : quelle est leur vision de la fête ?

Pour les uns, la fête prend le visage du barbecue. La famille se rassemble un bel après-midi d’été, avec quelques amis peut-être. Tous profitent des grillades, de la piscine, du beau temps, dans un rendez-vous bucolique, avec en bruit de fond la tondeuse ou la scie ronde du voisin.

À l’autre extrême, on trouve ceux qui aiment la vie de la nuit et se laisser envoûter par la musique et les vapeurs associées à ces moments d’extase.

Amitiés

Je ne suis d’aucune de ces deux écoles. Non pas que je les dédaigne. Il y a un vrai bonheur à la première. Je confesse être étranger à la seconde.

Pour moi, la fête, c’est le banquet.

J’en donne ma définition : des amis rassemblés autour d’une table, et mieux encore, d’une grande table, tous habités par une même passion de la conversation, qui discutent sous le signe de la plus grande liberté, passant des sujets sérieux aux histoires graveleuses, parlant de l’avenir du pays avant de se raconter les souvenirs de leurs exploits passés, s’ils ont milité ensemble dans leurs jeunes années, ou vécu de vraies aventures.

On peut y confesser nos admirations et nos désirs avant de maudire l’imbécile télévisé du jour, et nul n’est admis à table s’il n’est capable de se moquer de lui-même en faisant preuve d’un grand sens de l’autodérision.

On y mange, on y boit, de temps en temps, on y pousse même la chansonnette ! Chez un ami français qui a la générosité infinie d’organiser une fête chaque fois que je traverse l’Atlantique, chaque soirée se termine en chantant du Sardou et autres classiques du pays.

Au banquet, on tonne, on rit, et nos échanges se transforment en grande conspiration à ciel ouvert pour sauver le monde !

À cette table, on peut être quatre, ou huit, on peut même être vingt. J’ajoute, c’est essentiel, qu’au début de la soirée, certains se connaissent à peine : ils jouissent du beau statut d’invité. Au bout de quelques minutes, ils appartiennent à la confrérie rassemblée, presque comme s’ils se connaissaient depuis toujours. Au moment du départ, tous se promettent de se revoir, et tiendront cette promesse.

Tout cela n’est pas sans lien avec les derniers temps : que l’on soit un fan du barbecue, de la boîte de nuit ou du banquet, pendant un an et demi, nous n’avons pu faire bombance.

Rencontres

La vie était répétitive, sans vraies joies. Après un succès, il n’était pas possible de rassembler ses camarades pour célébrer. Au mieux, on se réfugiait dans les petits plaisirs. Ils ne sont pas sans charmes. Mais il leur manque les grandes bouffées de vie.

Et nous y revenons : les rencontres, les amitiés, les amours, les passions ne devront plus jamais être classées parmi les relations sociales non essentielles.

L’existence est merveilleuse lorsque se conjuguent les rituels anciens, les charmes de l’inattendu, les fraternelles libations, les assiettes de l’abondance.