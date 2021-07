Six vins pour bien partir les vacances

La chronique vin du cahier Zeste fera relâche jusqu’au 7 août, mais ça ne nous empêche pas de vous faire quelques suggestions de vins à ne pas manquer et qui devraient rendre vos vacances encore plus agréables.

Buvez moins. Buvez mieux.

Bodegas Los Frailes, Monastrell-Garnacha Valencia 2018, Valencia

16,75 $ - Code SAQ 13846208 – 14 % - 2,4 g/L - Biologique

Une bombe de fruits noirs avec des notes d’épices et de balsamique. C’est généreux avec des tanins bien intégrés. Parfait avec à peu près tout ce qui va sur le BBQ. Excellent rapport qualité/prix.

*** $ 1⁄2

Dominio de Tares, Baltos 2018, Bierzo

20,35 $ - Code SAQ 12560099 – 14 % - 2,4 g/L

Dans le même esprit que le précédent avec un fruité mûr rappelant la prune, la figue et le poivre. Du mencia ample, lisse et fort agréable à boire.

*** $$

La Colombière, Les Frontons Flingueurs 2020, Fronton

22,55 $ - Code SAQ 14228516 – 12,5 % - 1,4 g/L - Biologique

Une version très « glouglou » de la négrette, cépage typique de cette région du sud-ouest de la France. C’est parfumé à souhait avec une touche de fruits noirs et d’épices. Attention : on siffle la bouteille en moins de temps qu’il ne faut pour le dire!

*** $$

Château Mourgues du Grès, Fleur d'Églantine 2020, Costières-de-Nimes

19,75 $ - Code SAQ 14446441 – 13 % - 1 g/L – Biologique

Excellent rosé qui nous vient de l’appellation la plus au sud des Côtes du Rhône. Joli fruité au nez avec des notes de melon et d’abricot. C’est ample, tout en fraicheur avec une touche saline en finale. Du bonbon.

*** $$

Le Caillou rosé 2020, Côtes-du-Rhône

26,25 $ - Code SAQ 14408656 – 13 % -3 g/L - Biologique

On monte en prix, mais la qualité de ce rosé est spectaculaire. Élégant, frais, juteux, précis avec une longue finale évoquant les fleurs et la pêche blanche. C’est plus que du bonbon!

*** 1⁄2 $$ 1⁄2

Raimbault, Domaine du Pré Semelé 2019, Sancerre

28,55 $ - Code SAQ 14727761 – 13,5 % - 1,5 g/L

Une belle nouveauté qui vient de débarquer en SAQ. Du sancerre sérieux et accessible. Des notes d’agrumes, d’herbe et d’iode. C’est droit avec une matière nourrie. Finale détaillée sur des amers qui apportent du caractère. Beaucoup de plaisir.

*** 1⁄2 $$$

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.