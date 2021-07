Sondage d’Angus Reid: les libéraux et les conservateurs au coude à coude

Les troupes du premier ministre Justin Trudeau n’ont que deux points d’avance sur leurs opposants conservateurs dans le plus récent coup de sonde d’Angus Reid alors que les rumeurs d’élections fédérales se font de plus en plus entendre.

Le Parti libéral du Canada (PLC) est crédité de 33 % des intentions de vote dans le sondage, suivi de près par le Parti conservateur du Canada (PCC) du chef Erin O’Toole, qui récolte 31 %.

La troisième place est occupée par le Nouveau Parti démocratique (NPD) de Jagmeet Singh avec 20 % des intentions de vote, devant le Bloc québécois (7 %) et le Parti vert du Canada (3 %). Six pour cent des électeurs appuient une autre formation politique ou ne savent pas pour qui voter.

À l’échelle québécoise, le PLC obtient 34 % des intentions de vote, mais c’est le Bloc québécois qui talonne le parti du premier ministre Trudeau avec un score de 31 %. Le PCC (16 %), le NPD (13 %) et les verts (3 %) suivent.

Soulignons que les libéraux dominent non seulement au Québec, mais aussi en Colombie-Britannique, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique.

En revanche, les conservateurs sont bons premiers en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Changements climatiques, autochtones, déficit

Selon les sondeurs, les changements climatiques, les questions autochtones, l’ampleur du déficit et l’économie, dans le contexte de la reprise postpandémique, sont les sujets les plus chauds auprès des électeurs.

Le sondage a été mené en ligne du 14 au 16 juillet 2021 auprès de 1625 adultes canadiens qui sont membres du Forum Angus Reid. La marge d’erreur est de plus ou moins 2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.