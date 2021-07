Vacances de la construction: appel à la prudence sur les routes du Québec

Les vacances de la construction sont bel et bien lancées. Depuis vendredi midi, les touristes ont envahi les routes de la Capitale-Nationale.

La Sûreté du Québec souhaite profiter de l’occasion pour inviter les automobilistes à faire preuve de patience et de vigilance.

«Il est certain qu’avec plus de circulation, les risques augmentent», a résumé la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton.

L’an dernier, huit personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec pendant les vacances de la construction. La vitesse et l’alcool demeurent les deux plus importantes causes de collisions mortelles.

Fidèle à son habitude, la SQ accroît sa surveillance routière au cours des deux prochaines semaines.

Davantage de policiers seront aussi déployés près des aires de vérification des freins. Ces espaces, répartis dans cinq régions de la province, visent à prévenir une défaillance mécanique sur des routes particulièrement abruptes.