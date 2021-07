Vaccination: l'UE a dépassé les États-Unis, selon des responsables européens

L'UE a dépassé les États-Unis en regard du taux de population ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, se sont réjouis des responsables européens sur Twitter, samedi, alors que le Vieux Continent a été à la traîne durant des mois.

«L'Union européenne a aujourd'hui vacciné une plus grande part de sa population en première dose que les États-Unis (55,5%/55,4%)», a affirmé le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, sur le réseau social. «On continue, on accélère!», a-t-il ajouté, en partageant des statistiques provenant du site internet Our World in Data.

La stratégie vaccinale européenne, qui avait démarré plus lentement qu'au Royaume-Uni et qu'aux États-Unis, faute d'un approvisionnement suffisant, a fait l'objet de critiques et de polémiques durant les premiers mois de l'année. La Commission européenne, qui a coordonné les commandes de vaccins pour les 27 États membres, avait été prise pour cible.

«Nous l'avions promis, c'est chose faite. L'UE dépasse cette semaine les États-Unis et devient le premier continent primovacciné au monde. Le tout, en exportant la moitié de notre production à plus de 100 pays», s'est aussi félicité sur Twitter le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.

«Efficacité et solidarité – un exploit dont nous pouvons être fiers», a ajouté ce responsable, qui s'était vu confier la responsabilité d'un groupe de travail pour augmenter la production et l'approvisionnement des vaccins en Europe.

En février, au plus fort de la polémique sur le «retard européen», la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait reconnu «des erreurs».

«Nous avons sous-estimé les difficultés liées à la production de masse [...]. Nous avons été trop optimistes, et sans doute trop confiants sur la livraison en temps voulu des doses commandées», avait-elle déclaré.

Mais «la bataille contre le virus n'est pas un sprint, c'est un marathon, qui exige endurance et ténacité», avait-elle ajouté.