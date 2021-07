Vitesse: deux motocyclistes devront payer plus de 2000 $ en constats d’infraction

Deux motocyclistes devront payer plus de 2000 $ chacun et peut-être même plus pour avoir roulé à 200 km/h sur l’autoroute 440 est, à Laval, puis pour avoir fui les policiers.

Lorsque les agents de la paix ont voulu les intercepter dans le secteur de l'autoroute 15, vers minuit, les deux conducteurs ont poursuivi leur route.

L’un d’entre eux, un homme de 37 ans, a finalement pu être arrêté sur l’autoroute 25 nord à la hauteur de Terrebonne. Il a pris la sortie du boulevard des Seigneurs et s’est immobilisé à l’intersection du boulevard Moody.

La deuxième, une femme de 38 ans, a poursuivi sa route sur l’autoroute 25 nord, pour ensuite s’engager dans la bretelle pour l’autoroute 640 est avant de prendre la sortie de la rue Louis-Hébert, à Mascouche. Elle s’est immobilisée quelques mètres plus loin et a été arrêtée par les policiers.

Les deux individus pourraient faire face à des accusations de fuite et de conduite dangereuse. Ils ont été libérés et comparaîtront à une date ultérieure.

En plus des accusations, ils ont reçu chacun un constat d’infraction pour grand excès de vitesse d’un montant de 1838 $, assorti de 18 points d’inaptitude, ainsi qu’un constat d’infraction de 315 $ pour un système d’échappement non conforme. Leur permis a été suspendu pour une période de sept jours.