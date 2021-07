Atteinte d’une tumeur meurtrière à 4 ans

Une fillette de Pont-Rouge, âgée de seulement 4 ans, mène le combat de sa vie contre une tumeur cérébrale des plus meurtrières. Moins de 10 % des patients y survivent plus de deux ans après le diagnostic.

La vie de la famille de Florence Gagné a été complètement chamboulée le 31 mai. Après une série d’examens médicaux en lien avec divers symptômes, la sombre nouvelle est tombée.

La petite, qui soufflera sa cinquième bougie le 22 août, est atteinte du gliome diffus du tronc cérébral (DIPG). Il s’agit d’une tumeur qui empêche le liquide céphalo-rachidien de s’écouler et entraîne une pression intracrânienne.

Photo courtoisie

« C’est indescriptible le sentiment que l’on ressent lorsque l’on se fait dire que, non seulement elle a le cancer, mais en plus elle a la plus meurtrière des tumeurs cérébrales. C’est gros, c’est un gros choc », confie la maman, Stéphanie Morissette.

Malgré le pronostic sombre, les parents de la petite ne baissent pas les bras. Florence subit de la radiothérapie cinq jours par semaine depuis le début du mois de juin, et la famille espère qu’elle sera admise à des traitements expérimentaux aux États-Unis. Ils sont particulièrement intéressés par un traitement à Manchester, dans l’État de New York.

Photo courtoisie

« Notre but est de commencer avec celui-là [...] On souhaite en faire plus qu’un et réussir à la sauver jusqu’à ce qu’il y ait un protocole curateur », poursuit la mère.

Un projet coûteux

Si Florence est admise, les coûts seront faramineux et la famille est déjà soumise à un défi financier avec les absences au travail, le transport, les stationnements et les repas.

« On s’attend à plusieurs centaines de milliers de dollars », évalue Mme Morissette.

La gardienne de Florence a lancé une campagne de sociofinancement afin d’épauler la famille dans cette épreuve.

Les parents de Florence souhaitent également faire connaître davantage cette tumeur afin d’améliorer la recherche et les traitements. Une pétition sera déposée prochainement à la Chambre des communes pour que le 7 mai soit reconnu au Canada comme la journée nationale du DIPG.

Un bal au château

De son côté, la petite Florence n’a qu’un seul souhait : célébrer son anniversaire le mois prochain lors d’un bal avec la Reine des neiges au Château Frontenac.

« On passe souvent devant le Château quand on se rend à ses traitements à l’Hôtel-Dieu de Québec. Elle est persuadée qu’il y a des princesses qui y habitent. On va proposer l’idée à Rêves d’enfants », explique Mme Morissette.

Florence souhaitait aller à Walt Disney, toutefois, la pandémie l’en empêche.

« Étant donné l’espérance de vie de Florence, on ne peut pas attendre que les frontières ouvrent de nouveau », termine la mère.

Qu’est-ce que le gliome diffus du tronc cérébral (DIPG) ?