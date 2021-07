Dazmo: créateurs de pièces musicales et d’émotions

Ils ont signé des pièces musicales pour cinq Jeux olympiques, une centaine de séries, dont Fortier, La galère, 5e rang et même Passe-Partout; pour des publicités, des émissions de variétés... Les œuvres de Dazmo sont partout dans nos écrans.

Dans le chaleureux studio de Dazmo, situé Griffintown, on n’enregistre pas d’albums ni ne tourne de vidéoclips. Les compositeurs et réalisateurs Iohann Martin (PDG du groupe Dazmo), Mitsou (vice-présidente), Rudy Toussaint, Sari Dajani et Pierre-Luc Rioux se spécialisent plutôt dans la musique à l’image, dans l’habillage sonore de projets audiovisuels.





TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

«Nous étions tous dans des bands auparavant, mais avec la musique à l’image, on n’a pas besoin d’espérer vendre un million de disques pour payer la prochaine commande d’épicerie, relève Iohann Martin. Mon père m’a aussi inculqué une passion finie du film, de Pink Panther à James Bond. Quand Mitsou et moi nous sommes rencontrés [ils forment un couple depuis plus de 25 ans, NDLR], elle était professionnellement à une croisée des chemins, et moi je voyais un potentiel. Dazmo est née sur notre table de cuisine.»

Cinéma et télévision, message publicitaire de Réno-Dépôt avec Dave Morissette ou arrangements de 150 relectures de chansons pour la nouveauté Qui sait chanter?, la créativité et les aptitudes de Dazmo sont sans limites quand l’équipe s’installe à ses guitares, claviers et logiciels de montage pour composer les indicatifs et accompagnements musicaux de nos émissions et films préférés.

Vision

«Notre rôle, c’est de correspondre à la vision du réalisateur ou du metteur en scène», résume Sari Dajani.



TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Chez Dazmo, le boulot commence quand on reçoit le scénario d’un projet, avant même le visionnement d’un seul extrait. Parfois, les producteurs mitonnent un premier montage d’images avec des musiques hors contexte, simplement pour offrir un présage du produit fini. Puis, les artistes de Dazmo imaginent le «maquillage» sonore à partir des textes, de l’image et des indications des réalisateurs et producteurs.

«D’habitude, les scènes parlent par elles-mêmes», note Rudy Toussaint.



TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

«Notre premier travail, c’est souvent de trouver une vibe musicale, ajoute Sari Dajani. Ça nous est arrivé de faire de super belles musiques, que les réalisateurs adoraient, mais qui, jumelées à l’image, n’allaient plus du tout.»

L’une des plus grandes exigences du métier? S’adapter aux contraintes de temps souvent serrées et terminer les contrats dans les délais requis.

«Tu as beau avoir les meilleurs talents du monde, si tu n’es pas capable de livrer à temps, on ne te rappelle pas», insiste Sari Dajani.

Collaborateurs fidèles

Quand l’Agence QMI s’est rendue au quartier général de Dazmo jeudi dernier, Iohann Martin devait discuter avec Sophie Lorain le jour même pour faire approuver la bande sonore d’Un lien familial, nouveau projet de la réalisatrice à aboutir sur ICI Tou.tv en août.



TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

ALSO, la boîte de Lorain et Alexis Durand-Brault, compte d’ailleurs parmi les collaborateurs les plus fidèles de Dazmo, qui a travaillé sur Au secours de Béatrice, Les invisibles, Portrait-robot, Sortez-moi de moi, et qui commence à ébaucher des plans pour Mégantic, à venir sur Club illico.

Fortier a été la première incursion de Dazmo sur le terrain de la fiction. À l’époque, la compagnie, en activité depuis 1997, était reconnue pour son style «agressif et énergique», se rappelle Rudy Toussaint, influencé par The Chemical Brothers, The Prodigy et autres icônes hardcore du moment. «On cherchait aussi un son international», précise Toussaint.

Grâce à Fortier, Dazmo s’est imposée comme un joueur majeur dans son industrie et a récolté ses premières nominations aux Gémeaux. Iohann Martin se rappelle en riant «les trois notes» mythiques de Fortier réclamées par l’auteure et productrice Fabienne Larouche.

«Notre force, c’est de trouver la particularité accrocheuse qui identifie bien une série ou un film», spécifie Martin.

Ainsi, depuis près de 25 ans se sont multipliées petites fiertés et grandes réussites. Rudy Toussaint pointe joyeusement son camarade Dajani lorsqu’on évoque la très belle pièce Don’t Misunderstand Me, de La galère, dont il est le «père», et qui a eu une vie bien à elle hors de la comédie dramatique de Renée-Claude Brazeau. Toussaint s’amuse de réentendre ses mélodies des Aventures tumultueuses de Jack Carter quand des jeunes de son entourage regardent des épisodes sur Twitch.

Aux dires de Rudy Toussaint et de Sari Dajani, l’esprit familial qui règne chez Dazmo fait en sorte que les musiciens de l’extérieur adorent passer dans le local pour enregistrer des pistes, lorsque les troupes ont besoin de renfort. Dans leur atelier, nos créateurs peuvent faire venir chanteurs ou quatuor à cordes lorsqu’une ambiance l’exige.

La bande se réjouit qu’une loyauté envers Dazmo se soit établie dans l’univers artistique d’ici.

«Autrefois, elle n’existait pas dans notre job, mais depuis quelques années, il y a des gens qui reviennent tout le temps. La relation n’est plus seulement professionnelle», observe Sari Dajani.