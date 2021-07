Devrais-je accepter cette offre de mon ex-mari?

J’ai 65 ans et je n’ai jamais eu d’homme dans ma vie depuis le départ de mon mari avec une de mes amies il y a 25 ans. Ce fut un choc d’autant plus terrible que contrairement à sa sœur, mon fils a continué de le voir.

Les années ont passé et le calme est revenu en moi jusqu’à ce que la pandémie me tombe dessus. Vivre seule pendant plus d’un an, j’ai trouvé ça dur. Au déconfinement, lors de ma première visite chez mon fils, il avait aussi invité son père. Je savais que sa compagne était morte de la COVID. Ce que je ne savais pas, c’est qu’il avait exprimé le désir de renouer avec moi.

Ça m’a fait chaud au cœur et j’aurais envie d’accepter si ce n’était de ma fille, qui trouve que je m’humilierais en le faisant. Devant les avis opposés de mes enfants, je ne sais plus quoi faire, bien que la peur d’un éventuel reconfinement me porte à opter pour dire oui.

Écartelée

Ce n’est à aucun de vos enfants de décider pour vous. Mais il vous revient d’analyser sérieusement le bien-fondé d’une décision qui va vous ramener à une case départ qui s’était mal terminée. Les raisons positives de le faire doivent dépasser le simple fait de ne plus vouloir revivre en solitaire un éventuel reconfinement.