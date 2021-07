Ensemble Montréal dévoile de nouveaux candidats pour le nord de l’île

De nouvelles candidatures pour Ensemble Montréal ont été dévoilées dimanche matin par le chef du parti, Denis Coderre.

Une ancienne policière de la Sûreté du Québec spécialisée dans la lutte contre le trafic de drogue, Suzanne De Larochellière, se présentera ainsi au poste de conseillère d’arrondissement dans le district de Saint-Léonard Ouest.

L’ex-commissaire à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île Arij-Abrar El Korbi, de son côté, tentera sa chance dans le district de Saint-Léonard Est.

M. Coderre a également profité de l’occasion pour annoncer les candidatures des conseillers actuels, Mary Deros et Josué Corvil, qui se représentent respectivement au titre de conseillers de Parc-Extension et de Saint-Michel.

«Nous travaillerons à retrouver une ville sécuritaire, accueillante et au service de ses citoyens; une ville qui dresse un trait d’union entre tous ses quartiers et ses communautés afin que tous participent à son rayonnement et à la mise en œuvre du Montréal de demain», a indiqué le chef d’Ensemble Montréal par communiqué.