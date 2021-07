La cheffe du Parti vert du Canada se sauve du vote de confiance qui pesait contre elle

Le vote de confiance quant au leadership d’Annamie Paul, cheffe du Parti vert du Canada, aurait été annulé à quelques jours d’avis, selon ce qu’ont révélé des sources à CBC News.

Le conseil fédéral du parti devait prendre part au vote de confiance mardi, mais plusieurs sources au sein même du parti ont déclaré dimanche à CBC News qu’il n’irait pas de l’avant.

Un examen potentiel sur l’adhésion de Mme Paul au Parti vert, discuté par le conseil la semaine dernière, ne sera pas non plus tenu, d’après les mêmes sources qui ont préféré s’exprimer sous le couvert de l’anonymat.

La décision qui a mené au renoncement du vote de mardi a été prise à l’issue d’un processus d’arbitrage interne, selon l’une des sources qui s’est confiée à CBC News.

Le vote de confiance avait d’abord été déclenché à la demande du conseil fédéral afin que Mme Paul rejette les commentaires d’un ancien conseiller sur les positions d’un député de son parti à l’endroit d’Israël, les qualifiant d’antisémites.

Le conseil a ainsi exhorté Mme Paul à se conformer à sa directive ou à faire face à un vote de confiance.

Le conflit au Moyen-Orient s’est envenimé en mai. Les députés du Parti vert se sont fortement opposés à une déclaration publiée par Annamie Paul qui, selon eux, «appelait à une désescalade et à un retour au dialogue condamnant les tirs de roquettes du Hamas au même titre que les bombardements de l’armée israélienne», a indiqué CBC News.

La députée de Fredericton Jenica Atwin, qui a quitté le Parti vert pour se greffer au parti libéral en juin, avait notamment qualifié la déclaration de «totalement inadéquate».