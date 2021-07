7 spectacles à voir au Festif!

La pandémie n’a pas empêché le Festif ! de Baie-Saint-Paul d’être audacieux avec toutes sortes d’aventures musicales. Pour sa 12e édition, présentée du 21 au 25 juillet, 50 artistes se produiront sur 12 sites, dont neuf seront visités pour la toute première fois. Chacun des endroits pourra accueillir entre 75 et 500 spectateurs. L’organisation aurait pu accueillir encore plus de gens, mais elle a préféré offrir une expérience de qualité aux festivaliers. Il reste encore des billets pour certains spectacles, et cinq d’entre eux seront offerts gratuitement sur Facebook. Voici sept spectacles à ne pas manquer.

The Barr Brothers

Photo courtoisie, Pedro Ruiz

La formation The Barr Brothers offrira une expérience spécialement conçue pour le Festif ! avec les frères Andrew et Brad Barr, qui se produiront en duo. Une aventure intimiste qu’ils casseront sur une scène avec une structure particulière en bois et des spectateurs assis sur des caisses de pommes de la cidrerie Pedneault. Le concert de 17 h sera diffusé sur la page Facebook du Festif !

► Mercredi 21 juillet, 17 h et 19 h 30, Scène Loto-Québec, Parc de la Virevolte

Dominique Fils-Aimé

Photo courtoisie, Andréanne Gauthier

Finaliste pour le prix Polaris 2021, Dominique Fils-Aimé se pointera au parc de la Virevolte avec les chansons funk et soul de son album Three Little Words qui font écho au Black Lives Matter et à la révolte des Afro-américains. Un spectacle qui tombe bien avec cette artiste qui a le vent dans les voiles.

► Vendredi 23 juillet, 13 h 30 et 15 h 45, Scène Loto-Québec, Parc de la Virevolte

Mon Doux Saigneur

Photo courtoisie, Dupaul

Après Stéphane Lafleur et Philippe B, ce sera au tour de Mon Doux Saigneur de chanter, dans les pâturages, au lever du soleil, derrière l’hôtel Le Germain Charlevoix. Et ils seront cinq pour présenter quelques nouvelles chansons et celles de leur répertoire qui sont appropriées pour ce genre d’expérience, où les bêlements de moutons seront certainement au rendez-vous. Un moment toujours unique et magique.

► Samedi 24 et dimanche 25 juillet, 4 h 45, Le Germain Charlevoix

Teke::Teke

Photo courtoisie

La formation de Montréal, qui compte sept musiciens, livrera son alliage éclectique de surf rock, de ballades japonaises, de psychédélisme et de musiques de film sur un site unique à la Bétonnière Perron. Une occasion unique de voir ce collectif qui n’a pas donné beaucoup de concerts depuis le lancement de son album Shirushi. Le concert, qui sera présenté dans un environnement de cour à scrap, de boules disco et de béton, s’annonce mémorable.

► Dimanche 25 juillet, 21 h 50 et 1 h, Scène Hydro-Québec, Bétonnière Perron

Haviah Mighty

Photo courtoisie, Yung Yemi

Cette « rappeuse » de Toronto a remporté, en 2019, le prix Polaris, remis au meilleur album canadien. L’artiste, qui a fait partie de la formation The Sorority, présentera les pièces de l’album 13th Floor, qui lui ont permis de remporter ce prix, et aussi de nouveaux titres apparus sous forme de simples et qui se retrouveront sur un album à l’automne. Il s’agit de son seul spectacle au Québec cet été.

► Jeudi 22 juillet, 18 h 10 et 21 h 35, Scène de la Fabrique culturelle, rue Jean-Talon)

The Weather Station

Photo courtoisie, Tess Roby

La formation folk et pop expérimentale de Toronto, qui compte cinq albums, est elle aussi sur la liste pour le prix Polaris, avec son opus Ignorance. Dirigée par la chanteuse et guitariste Tamara Lindeman, The Weather Station proposera, sur le bord du fleuve, les chansons de cet album qui se retrouvera sur plusieurs listes de fin d’année et qui a attiré l’attention des magazines Rolling Stone et Pitchfork ainsi que du quotidien anglais The Guardian.

► Samedi 24 juillet, 11 h et 13 h 30, Quai Bell

Michel Rivard

Photo courtoisie, Marie-Claude Meilleur

Pour sa première participation au Festif !, Michel Rivard revisitera l’ensemble de sa carrière, en mode solo, avec quelques guitares. Un genre de spectacle qu’il n’a pas présenté depuis 2018 et une formule qui lui permet d’aller partout dans son vaste répertoire et de le faire en toute liberté. La prestation de 20 h 30 sera diffusée sur la page Facebook du Festif !.

► Samedi 24 juillet, 20 h 30 et 23 h, Scène Radio-Canada, Bas de la Baie