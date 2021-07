Concours ComediHa! Fest-Québec

Courez la chance d’assister à l’enregistrement de la nouvelle émission de Jean-Marc Parent, le tout accompagné d’une nuitée à l’hôtel Le Capitole à Québec et d’un objet promotionnel signé par l’humoriste lui-même.

Cliquez ici pour participer

Cinq gagnants recevront ce merveilleux prix! Les cinq paires de billets remis pour assister à l’enregistrement seront respectivement pour la générale du 31 juillet et les représentations des 1er 4, 7 et 10, août 2021. Un premier tirage aura lieu le vendredi 23 juillet pour les représentations des 31 juillet, 1er et 4 août 2021.

Autres prix à gagner :

• Une paire de billets pour assister au Vendredi Tandem du 30 juillet 2021, avec Geneviève Gagnon et Marjo

• Une paire de billets pour assister au Vendredi Tandem du 6 août 2021, avec Émile Bilodeau et Daniel Grenier

• Une paire de billets pour assister au Vendredi Tandem du 13 août 2021, avec Jonathan Roberge et Clément Jacques

• Une paire de billets pour assister au Vendredi Tandem du 20 août 2021, avec Mélanie Couture et Jonas

