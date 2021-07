Le FEQ 2021 version réduite n’a pas décu, mais les grands concerts manquent

Si les restaurateurs et les passants sur la Grande Allée saluent la tenue du Festival d’été de Québec (FEQ), en format réduit, tous ont hâte au retour à la normale en 2022, espérant l’arrivée des grands spectacles... et des grandes foules.

« Les gens apprécient beaucoup, ça met de la vie en ville, c’est super le fun. C’est sûr que c’est positif », dit Christopher Chouinard, propriétaire du restaurant Le Grand Café, à propos de l’édition 2021. Toutefois, cela reste incomparable avec les années où « en dix jours on faisait plus qu’on peut faire dans un mois ».

« Le vrai Festival, le Festival incroyable d’été qu’on a depuis longtemps, c’est ça qu’on espère [l’an prochain]. Ça représente une très grosse partie de nos revenus annuels », dit M. Chouinard, ajoutant que l’événement en soi est impressionnant.

Seul bémol, le manque de personnel : « On espère que ça va se replacer, mais la situation de main-d’œuvre, c’est catastrophique. Cette semaine ça fait six jours que je fais 14 heures par jour en cuisine », illustre-t-il.

Plus de clients

« C’est certain qu’il y a eu plus de monde cette semaine, certain », soutient Louis-Philipe Tremblay, copropriétaire de la Taverne Grande Allée.

En 2022, il souhaite « probablement la même chose que tout le monde : qu’il y ait un Festival d’été et que le monde redevienne normal ».

« Le monde avait hâte de sortir, ça paraît », note Alexendre Morillon-Lévesque, gérant de salle au restaurant Faite à l’os. Malgré tout, « on a vraiment hâte que les choses reviennent à la normale ! »

Même son de cloche au bistro L’Atelier. « C’était le fun, on a eu des clients qui étaient heureux ! On a tout de même hâte à un Festival d’été plus normal », dit la gérante, Véronique Couture.

Hâte aux grands spectacles

Si Julien Fréchette n’a pas eu la chance d’aller aux spectacles, il appréciait la place publique aménagée au parc de la Francophonie. Sans être déçu de la programmation, il espère le retour des grands spectacles.

« Ça manque à notre été », explique aussi Renaud Blais, accompagné de sa famille, qui préfère les spectacles extérieurs. Andréa Fontaine compte y aller l’an prochain à condition d’avoir une programmation « différente », soit comme celles d’avant la pandémie.