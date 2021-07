Flyers: Alain Vigneault renoue avec un vieux collaborateur

Les Flyers de Philadelphie ont annoncé l’embauche de Darryl Williams à titre d’adjoint à l’entraîneur-chef Alain Vigneault, lundi.

L’homme de 53 ans se joint à une équipe d’instructeurs qui comprend déjà Michel Therrien et Mike Yeo.

«Je suis honoré de me joindre à l’organisation des Flyers de Philadelphie. Je suis impatient de travailler avec un personnel aussi intéressant et un groupe de joueurs excitant», a indiqué le nouveau venu dans un communiqué de sa nouvelle équipe.

Il s’agira de la troisième fois que Williams et Vigneault travaillent ensemble dans la Ligue nationale, eux qui se sont côtoyés chez les Canucks de Vancouver (2008 à 2013) et les Rangers de New York (2014 à 2018).

«Darryl a de l'expérience à tous les niveaux et je suis convaincu qu'il s'intégrera parfaitement à notre équipe d'entraîneurs, a déclaré Vigneault. Ayant travaillé avec Darryl pendant plusieurs années, nous sommes habitués de collaborer. Je sais qu’il sera capable d’aider notre groupe à connaître du succès.»