Le GTI rend visite aux enfants malades

Des policiers du Groupe tactique d’intervention (GTI) du Service de police de la Ville de Sherbrooke ont descendu en rappel la façade de l'entrée principale de l'Hôpital Fleurimont, en Estrie, pour faire la surprise aux enfants malades, lundi matin.

Pendant leur descente, ils ont pris le temps de s'arrêter à la fenêtre des jeunes de l'unité de pédiatrie, qui étaient tout sourire en les voyant.

«Pour moi de faire ça je me sens privilégié», a expliqué l’un des trois policiers qui ont participé à l'activité. «Ça me permet d'avoir un contact avec eux et avec la distanciation, c'est peut-être le meilleur contact qu'on peut avoir. C'est un peu de redonner au suivant et ça fait bien plaisir», a-t-il poursuivi.

En plus d'encourager les jeunes dans leur combat contre la maladie, cette activité a lancé la 4e édition provinciale du Défi Gendarme de fer, qui s'inspire de l'entraînement policier.

La population peut participer à condition de former des équipes de 6 personnes qui amasseront ensemble 1500$.

L'argent amassé lors de ce défi sportif va servir à financer 5 projets de recherche pédiatrique sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Et après 16 mois de pandémie, il semble que les besoins soient grands.

«C'est l'une des choses qui les a affectés», a mentionné le Dr Frédéric Dallaire, cardiologue et pédiatre au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, à TVA Nouvelles. «Ils n'ont pas eu d'infections très graves, ils n'ont pas été hospitalisés pour des infections respiratoires, mais je pense qu'ils ont beaucoup souffert de la pandémie, de l'isolement et du fait de ne pas aller à l'école», a-t-il ajouté.

L'anxiété, la dépression et même les troubles alimentaires font partie des sujets de recherches financés.

Isabelle Thibault, professeure au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke tente pour sa part de comprendre comment et pourquoi se développent les attitudes et comportements alimentaires problématiques chez les enfants, dans un projet de recherche.

«Depuis le début de la pandémie, on a vu le nombre de problématiques d'anorexie et de boulimie augmenter chez les adolescents. On sait qu'il y a eu une hausse des comportements problématiques chez les adultes également. Chez les enfants, c'est très peu étudié, mais il n'y a pas de raison de croire que si ça a augmenté chez les autres tranches d'âges ça n'a pas augmenté chez les enfants», a expliqué la chercheuse.

Le Défi Gendarme de fer aura lieu le 2 octobre prochain.

L'objectif est d'amasser 150 000$.