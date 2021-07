Réouverture de la frontière: une décision saluée par le secteur de l’aviation

L’annonce de la réouverture de la frontière aux Américains pleinement vaccinés dès le 9 août prochain a été saluée dans plusieurs secteurs de l’industrie touristique, et notamment celui de l’aviation.

«L’annonce faite [lundi] d’ouvrir les frontières du Canada au cours des prochaines semaines représente un pas en avant significatif et positif pour les Canadiens et le secteur de l’aviation de notre pays», a déclaré en soirée par voie de communiqué le commandant Tim Perry, président de l’Air Line Pilots Association (ALPA) Canada.

Représentant 59 000 pilotes de 35 compagnies aériennes aux États-Unis et au Canada, l’association a aussi indiqué que cette décision permettra de déterminer les plans de reprise dans le secteur, même si plusieurs semaines seront encore nécessaires avant un retour complet.

«L’élimination des séjours obligatoires à l’hôtel et l’ouverture de cinq aéroports supplémentaires aux voyages internationaux à Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Halifax et Québec sont des signes clairs que le gouvernement répond à nos appels et à ceux des autres intervenants de l’industrie», a souligné le président de l’ALPA Canada.

Jusqu’à 220 vols quotidiens pour Air Canada

La compagnie Air Canada a quant à elle publié lundi son horaire d’été pour les vols reliant le Canada et les États-Unis, qui comprend 55 liaisons et 34 destinations vers le voisin du sud et jusqu’à 220 vols quotidiens transfrontaliers.

«Compte tenu des liens étroits qui unissent le Canada et les États-Unis, le rétablissement des liens aériens contribuera à la reprise économique des deux pays», a précisé dans un communiqué Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d’affaires d’Air Canada.

Du côté canadien, ces nouveaux vols seront disponibles depuis les aéroports de Montréal, Calgary, Toronto ainsi que Vancouver.

Le transporteur aérien a par ailleurs mis en place une nouvelle section dans l’application d’Air Canada afin de permettre aux voyageurs de «numériser et téléverser de manière sûre et pratique leurs résultats de test de dépistage de la COVID-19 afin de vérifier leur conformité aux exigences de voyages gouvernementales avant d’arriver à l’aéroport».