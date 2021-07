Réouverture des frontières: «c’est le bon moment», croit le Dr Marquis

Ottawa va rouvrir la frontière terrestre aux Américains pleinement vaccinés le 9 août et aux ressortissants des autres pays le 7 septembre, une décision qui arrive au bon moment, selon le Dr François Marquis, chef du service des soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

En entrevue à l’émission d’Alexandre Dubé sur QUB radio, lundi, le Dr Marquis a mentionné que le mois d’août serait un bon moment pour rouvrir la frontière canado-américaine, malgré le spectre du variant Delta.

Pour le médecin intensiviste, le plan tel que proposé par la santé publique du Canada laisse entrevoir «un concept, où les gens qui entrent au Canada sont doublement vaccinés avec preuve» et où la possibilité de refermer les frontières en cas d’éclosions demeure possible.

«S’il y a des éclosions, elle va lever le drapeau assez vite pour qu’on n’ait pas une explosion des cas. L’idée n’est pas de se réveiller un matin avec plus de 1000 nouveaux cas», a expliqué le Dr Marquis.

D’autant plus que «le variant Delta aime les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc une personne qui l’a été doublement est très bien protégée par le vaccin. L’impact du Delta, on l’imagine plus faible si les gens sont massivement vaccinés», a souligné le Dr Marquis.

Un facteur qui devrait incomber aux travailleurs de l’industrie du tourisme qui «doivent être doublement vaccinés, parce que c’est ce qui va leur donner la meilleure protection dans le cadre de leur travail», a-t-il ajouté.

La pandémie a fatigué le système de santé

«Il y a énormément de travail à faire et de revalorisation des professions en santé», a commenté le Dr Marquis, en précisant que le réseau de la santé serait environ à la moitié de ses capacités prépandémiques. «Un défi gigantesque pour le rattrapage», a-t-il dit.

«Il y a actuellement une concurrence [entre les établissements de soins de santé, mais aussi entre le public et le privé] qui est anarchiste, déloyale et féroce. On devrait être un réseau et non en concurrence», a confié le Dr Marquis à Alexandre Dubé, lundi.