Tous les chemins mènent au vaccin

Le Québec est présentement dans une course contre la montre. L’objectif de cette course : que 75 % de la population ait reçu ses deux doses de vaccin d’ici le 31 août. Comment inciter les gens, et surtout les jeunes, à la vaccination ? En faisant preuve d’imagination.

Cette semaine, Eric Girard, le ministre de l’Économie, a annoncé la mise en place d’un « concours vaccinal », une loterie à laquelle pourront participer les adultes québécois vaccinés. Des lots en argent totalisant 2 millions de dollars seront distribués à partir du mois d’août. Les personnes mineures de 12 ans et plus pourront aussi gagner de l’argent, sous forme de bourse d’études.

Ce n’est pas trop cher payé pour sauver des vies.

Oui, chacun devrait apporter sa contribution et ce genre d’initiative qui offre des récompenses ne devrait pas être nécessaire pour que les gens fassent leur devoir de citoyen, mais la réalité en est autrement. Il faut faire avec.

Tous les moyens sont bons pour inciter la population à la vaccination.

La machine à idées

C’est l’heure de sortir des sentiers battus. Pourquoi ne pas s’inspirer des initiatives mises en œuvre ailleurs pour motiver la population à recevoir ses doses ?

Je lisais dans le 24 heures que dans certains États des États-Unis, on donne des joints de cannabis aux personnes qui reçoivent leur vaccin. En Israël, c’est de la nourriture qu’on offre pour récompenser les vaccinés. Une ville en Inde donne même des piercings.

Des idées farfelues ? Oui. Nécessaires ? Aussi.

Pendant la pandémie, on a demandé aux artistes de se réinventer. C’est maintenant au tour du gouvernement de faire aller la machine à idées pour atteindre les objectifs de vaccination.

Qu’on les juge bonnes ou non, toutes les idées sont les bienvenues pour éviter que les autorités utilisent des moyens coercitifs afin de parvenir à leurs fins.

Un petit joint avec votre vaccin ?