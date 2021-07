Une adolescente de 15 ans portée disparue en Mauricie

La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide du public afin de retrouver une adolescente de 15 ans originaire de Shawinigan portée disparue depuis dimanche en Mauricie.

Mégane Mallet a été aperçue pour la dernière fois vers 16 h, le 18 juillet, lorsqu’elle se trouvait dans le secteur Saint-Mathieu-du-Parc, à proximité du parc national de la Mauricie, et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Photo courtoisie Mégane Mallet

«Elle pourrait se trouver en compagnie d’un ami», a précisé la police provinciale.

L’adolescente mesure 1,62 m (5 pi 4 po), pèse 54 kg (120 lb), a les cheveux châtains et les yeux bleus. Elle portait un chandail à capuchon noir avec des lignes à la verticale, des pantalons leggings noirs et possédait un sac Puma noir et gris.

Toute personne qui apercevrait Mégane Mallet est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.