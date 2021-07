GRATON, Bernard



À Laval, le 14 juillet 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Bernard Graton, époux chéri de Raymonde Leboeuf.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Myriam, Alain, Chantale, Christian et Stéphane, les enfants de Raymonde: Claude, Jean-Pierre et Michel. Sont également dans la peine de très nombreuses personnes; gendres, brus, petits-enfants, arrière-petits-enfants, soeurs, belles-soeurs, beaux-frères et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele vendredi 23 juillet 2021 de 14h à 17h et 19h à 21h.Les funérailles auront lieu le samedi 24 juillet 2021 à 11h en l'église Saint-Hippolyte, 2259, ch. des Hauteurs, Saint-Hippolyte (Québec) J8A 3B8, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Des dons à la Société Alzheimer ou à l'organisme de votre choix seraient appréciés.