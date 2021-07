Grossesse à risque: un tourbillon bureaucratique avant l'accouchement

Un couple de Dolbeau-Mistassini vit des heures d’angoisse. La femme, Marie-Laurine Bulin, originaire de France, vit une grossesse à risque. Enceinte de 32 semaines, elle n’est pas couverte par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

Pourtant, à la RAMQ, on leur répond que le dossier est toujours en traitement. Parfois, il manque un papier, parfois non. C’est un véritable tourbillon bureaucratique.

«Quand on appelle, on se fait dire que tout est beau. Alors on dit : “vous êtes sûr qu’il ne manque rien?” “Non non, c’est beau et arrêtez d’appeler s’il-vous plaît», a partagé le futur père, Marc-André Léonard.

Elle a finalement pu être prise en charge, lundi, à l’Hôpital de Chicoutimi, mais à ses frais. La facture s’élève à 15 000 $. Et c’est sans compter les prochains suivis ou traitements. L’accouchement aussi viendra en septembre. On sait déjà que ce sera par césarienne.

«Je dors mal parce que je stresse. Je me demande comment on va arriver à payer tout ça», a-t-il ajouté.

De son côté, Mme Bulin possède aussi des assurances privées en tant qu’immigrante étudiante. Mais elles ne servent qu’en cas d’extrême urgence, selon elle.

«On les a rencontrés ce matin et on va aller voir où ça bloque. Est-ce que c’est à la RAMQ ou au niveau de l’immigration, s’il manque des documents. On veut régler ça le plus rapidement possible, pour leur enlever ça de sur les épaules», a déclaré la députée de Roberval au provincial, Nancy Guillemette.

Cette situation est évidemment une grande source de stress.

En octobre dernier, le couple a perdu un enfant, en partie, en raison de grandes périodes de stress justement causé par toute cette paperasse. Ajoutons à cela un déménagement. Marie-Laurine Bulin souffrait de prééclampsie, un type d’hypertension où les organes ne fonctionnent plus adéquatement. Le couple craint que la même situation se répète.

Pour soulager le couple, une collecte de fonds a été lancée. Presque 600 $ ont déjà été amassés en fin d’après-midi, mardi.