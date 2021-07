Iran : nouveau record de contaminations à la COVID-19, des restrictions strictes

L’Iran a enregistré mardi un nouveau record journalier de contaminations à la COVID-19, au lendemain de l’entrée en vigueur de restrictions strictes visant à enrayer la propagation du coronavirus dans la capitale Téhéran et dans une province voisine.

Pour contenir l’augmentation du nombre de cas, le groupe de travail national sur le virus a ordonné la fermeture des services publics et des banques à Téhéran ainsi que dans la province voisine d’Alborz pendant six jours à partir de lundi soir.

Dans les rues de Téhéran, la circulation était limitée et les trottoirs presque vides mardi matin, selon un journaliste de l’AFP.

La plupart des magasins non essentiels, les centres commerciaux, les cinémas et les restaurants étaient également fermés.

La fermeture des installations gouvernementales et des banques est une première depuis le début de la pandémie.

L’Iran a évité d’imposer un confinement, préférant recourir à des mesures ponctuelles telles que des interdictions temporaires de voyager et des fermetures d’entreprises.

Mehdi, employé d’une société commerciale, est sceptique quant à la capacité des restrictions à endiguer les contaminations : « Ce ne sera pas efficace. Si les gens restent à la maison et ne vont nulle part, cela pourrait être le cas, mais dès qu’il y a des vacances, tout le monde commence à voyager », a-t-il déclaré à l’AFP.

Au début du mois, le président Hassan Rohani a mis en garde contre une « cinquième vague » d’infections alimentée par le variant Delta très contagieux.

Samedi, il a imputé la hausse des contaminations à l’élection présidentielle de juin, aux « voyages inutiles » et au non-respect des protocoles sanitaires.

Manque de vaccins

Au cours des dernières 24 heures, le pays a officiellement enregistré 27 444 nouvelles contaminations au coronavirus (un nouveau record) portant le nombre total de cas positifs à 3 576 148. Il a également enregistré 250 décès supplémentaires, portant le total à 87 624, a indiqué le ministère.

Les autorités ont précédemment admis que les statistiques officielles ne tenaient pas compte de tous les cas, mais ces nombres font tout de même de l’Iran le pays le plus durement touché du Proche et Moyen-Orient.

Le précédent record d’infections pour 24 heures, qui était de 25 582, remonte au 14 avril, alors que l’Iran s’efforçait de contenir une « quatrième vague » qui avait commencé fin mars et a été imputée à une augmentation des voyages effectués pendant les vacances du Nouvel An perse.

Les nouvelles restrictions comprennent également une interdiction des déplacements routiers à destination et en provenance de Téhéran et de la province d’Alborz, ainsi qu’une nouvelle fermeture des entreprises à haut risque dans les zones les plus touchées d’Iran.

Ces mesures coïncident avec la fête musulmane de l’Aïd al-Adha, qui sera célébrée dans la République islamique mercredi, avant le weekend (jeudi et vendredi).

L’Iran a placé ses espoirs dans les vaccins pour lutter contre la crise sanitaire, mais la campagne de vaccination qui a débuté en février a progressé plus lentement que ne le souhaitaient les autorités.

Étranglé par les sanctions américaines qui ont rendu difficiles les transferts d’argent vers des entreprises étrangères, l’Iran dit avoir du mal à importer des vaccins pour sa population de 83 millions d’habitants.

Un peu plus de 6,9 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin anticovid, tandis que seulement 2,3 millions ont reçu les deux injections nécessaires, a indiqué mardi le ministère de la Santé.

Les autorités ont approuvé l’utilisation d’urgence de deux vaccins produits localement.

