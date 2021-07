Jean-François Houle devient l’entraîneur-chef du Rocket

Le Québécois Jean-François Houle a été nommé à titre d’entraîneur-chef du Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine, mardi.

Houle succède à Joël Bouchard, qui a quitté l’organisation du Tricolore pour diriger les Gulls de San Diego, qui sont associés aux Ducks d’Anaheim, également dans la Ligue américaine (AHL).

«L'organisation du Canadien de Montréal est fière d'accueillir Jean-François Houle comme entraîneur-chef du Rocket, a indiqué le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, par voie de communiqué. Au terme de nos rencontres, nous avons rapidement conclu que sa philosophie et ses valeurs rejoignaient les nôtres. Sa rigueur, son dévouement et sa passion du hockey sont de grandes qualités chez lui.»

Fort de près de 20 ans d'expérience dans le hockey universitaire, junior et professionnel, Houle a notamment été entraîneur-chef dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pendant cinq saisons avant d'agir comme entraîneur adjoint dans l'AHL au cours des six dernières campagnes. Âgé de 46 ans, Houle a effectivement passé les six dernières saisons (2015-2016 à 2020-2021) dans l'organisation des Oilers d'Edmonton comme entraîneur adjoint des Condors de Bakersfield dans l'AHL.

«Ses nombreuses années d'expérience, ainsi que sa connaissance de la Ligue américaine et du marché québécois faisaient de lui le candidat parfait pour le poste, a ajouté Bergevin. En plus d'avoir fait ses preuves à tous les niveaux, il possède une excellente réputation et sa grande expertise sera un élément clé dans le développement des jeunes talents de notre organisation.»

Dans la LHJMQ, celui qui est le fils de Réjean Houle, ancien joueur et directeur général du Canadien, a dirigé les MAINEiacs de Lewiston et l’Armada de Blainville-Broisbriand. Fait intéressant : à titre de joueur, Jean-François Houle avait été repêché en quatrième ronde par le Canadien au repêchage de 1993. Il n’a toutefois jamais joué dans la Ligue nationale de hockey.

