La spectaculaire maison de Phillip Danault mise en vente

Pendant que les Québécois et les partisans du Canadien de Montréal sont toujours en train de digérer l’idée d'un possible départ de Phillip Danault, l’attaquant du CH a mis sa maison de Carignan en vente.

La résidence du quartier de l'île aux Lièvres est prestigieuse sur toute la ligne. Les matériaux utilisés pour la devanture sont hauts de gamme et parfaitement modernes.

Deux entrées, deux espaces de stationnement et un garage double permettent de dire que les futurs propriétaires ne manqueront pas d’espace. Dès l’entrée, les hauts plafonds et les nombreuses fenêtres ajoutent à l’aspect majestueux de cette maison.

Au rez-de-chaussée, on trouve le salon, la cuisine et la salle à manger dans une aire ouverte. Un magnifique cellier d’exposition en verre divise l’espace. La salle d’eau qui se trouve au rez-de-chaussée se distingue par son comptoir de granit et son évier design. La cuisine est spacieuse et possède un immense îlot central.

Trois chambres se trouvent à l’étage. La salle de bain principale dispose d’un foyer au gaz qui sépare les deux pièces.

Au total, la demeure construite en 2017 comprend quatre chambres, trois salles de bain et une salle d’eau.

Vous trouverez au sous-sol une quatrième chambre, une salle de bain avec douche, une grande salle familiale et une véritable salle de cinéma.

Lors des chaudes journées d’été, la cour arrière deviendra la pièce de résistance: avec une spacieuse terrasse en béton et une piscine chauffée au sel, les futurs propriétaires y passeront du temps de qualité.

Cette prestigieuse propriété se situe dans un quartier prisé et est offerte à 1,35 M$ par Daniel Antunes, de Royal Lepage Urbain.

