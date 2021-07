Repêchage d’expansion: notre version plus économe de la formation du Kraken

Il y a l’équipe avec Carey Price et un directeur général qui se retrouve tout près de la limite du plafond salarial de 81,5 millions $. Mais il y a aussi l’équipe où Ron Francis choisit une stratégie plus conservatrice avec une plus saine gestion de l’exercice financier, une arme redoutable dans un contexte où le plafond restera gelé pour encore plusieurs saisons.

Le Journal a joué le jeu de se glisser dans la peau du directeur général du Kraken de Seattle afin de concocter sa propre équipe. Si mon collègue Jonathan Bernier a choisi de miser sur Price, ma stratégie se retrouvait à l’opposé.

À la position de gardien, le Kraken investirait peu d’argent en attirant Chris Driedger des Panthers de la Floride dans l’État de Washington. Selon diverses sources, Driedger accepterait un pacte de trois ans et 3,5 millions $. Il s’agit d’un salaire très raisonnable pour un gardien qui a le potentiel d’agir comme un numéro un, mais qui n’a jamais hérité de ce titre lors des deux dernières saisons avec Sergeï Bobrovsky devant lui en Floride.

Francis se tournerait vers un autre bon jeune gardien avec le Finlandais Kaapo Kahkonen, du Wild du Minnesota. À 24 ans, Kahkonen, qui touche un salaire de 0,725 million $, a encore plusieurs belles saisons devant lui. Pour ses deux premiers gardiens, le Kraken ne dépasserait même pas cinq millions.

De gros noms

Pour partir sur des bases solides, Francis pigera dans la cour des Flames avec Mark Giordano. À 37 ans, l’ancien capitaine des Flames est un candidat de choix pour devenir le premier capitaine de cette 32e équipe de la LNH.

Giordano aurait de bons défenseurs à ses côtés avec les Kevin Shattenkirk, Brenden Dillon, Nikita Zadorov, Colin Miller et Justin Braun.

Il y aurait aussi les jeunes Jake Bean, Jérémy Lauzon et Kale Clague pour compléter le groupe. Il y aurait visiblement un surplus de défenseurs. Pas grave. Francis en profitera pour en échanger un ou deux contre des choix et des espoirs.

À l’attaque, Vladimir Tarasenko aura l’occasion de relancer sa carrière à Seattle après deux saisons où il a passé trop de temps à l’infirmerie. Tarasenko formerait le cœur de l’attaque avec les Ondrej Palat, Josh Bailey, Alexander Kerfoot, J.T. Compher et Mason Appleton. Et cette équipe aurait encore plus de mordant advenant le cas où Phillip Danault dirait oui à l’aventure du Kraken.