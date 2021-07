Une terrible nouvelle pour les Rams

Le porteur de ballon des Rams de Los Angeles Cam Akers a subi une déchirure du tendon d’Achille durant un récent entraînement et manquera la saison 2021 de la NFL.

• À lire aussi: Aaron Rodgers a dit non aux Packers

• À lire aussi: NFL: Melvin Ingram rejoint les Steelers

Quelques sources, dont le réseau ESPN, ont rapporté l’information. Pour l’organisation californienne, il s’agit d’une perte substantielle, car Akers a bien fait à sa première campagne professionnelle. L’athlète de 22 ans a récolté 625 verges et deux touchés au sol, tout en accumulant 123 verges et un majeur par la voie aérienne. Il a d’ailleurs dominé les siens pour les gains par la course.

Avec ce trou béant à combler, les Rams pourraient être tentés de bouger, eux qui comptent sur Darrell Henderson, Xavier Jones et Raymond Calais dans le champ arrière.