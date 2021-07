Volkswagen donne des détails sur son avenir électrique

Avec l’abandon de produits en déclin comme la Golf et l’Arteon et l’arrivée de nouveaux véhicules comme le Taos et l’ID.4, la transition de 2021 à 2022 sera on ne peut plus importante pour Volkswagen.

Pour discuter de cette période charnière pour la marque allemande, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Pierre Boutin, PDG de Volkswagen Canada, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Un bilan positif pour la e-Golf

Bien que Volkswagen offrira dès cet automne l’ID.4 sur notre marché, il ne s’agit pas d’une première expérience pour le constructeur dans le domaine électrique. En effet, depuis 2018, on proposait une version 100% électrique de la Golf. La e-Golf est ainsi devenue le premier pion sur l’échiquier électrique du constructeur.

Alors que les concessionnaires ont écoulé leurs dernières unités, l’heure est au bilan et M. Boutin assure que l'expérience a été positive. « Du point de vue de la qualité du véhicule, les gens sont très satisfaits. Avec les premiers véhicules électriques, on avait tous des doutes quant à la longévité de la batterie et de son comportement avec l’hiver québécois. C’est sûr qu’on a appris de tout ça et que la technologie est rendue à un autre niveau. Ce qu’on a fait avec la e-Golf, c’est qu’on a mis un ensemble de batteries sur un véhicule qui avait été conçu pour un moteur thermique. Maintenant, avec la ligne ID.4, on a construit une toute nouvelle plateforme entièrement dédiée aux véhicules électriques pour maximiser l’efficacité énergétique du véhicule et le confort. »

Une demande plus grande que l’offre pour l’ID.4

Au Québec, le Volkswagen ID.4 sera éligible aux crédits gouvernementaux totalisant 13 000 $, ce qui le rend particulièrement alléchant. La demande est si forte qu'on craint déjà que certains consommateurs ne puissent mettre la main sur une unité dans des délais raisonnables. À cet effet, M Boutin précise « qu’à court terme, notre production arrive d’une seule usine. C’est sûr que pour les prochains mois, ce sera un peu compliqué. D’ailleurs, je peux vous annoncer qu’on a beaucoup plus de demande que d’offre présentement. On ne sera pas capable de faire face à ce que la clientèle voudrait avoir dans les trois ou six prochains mois. »

Malgré tout, le plan du constructeur est clair : augmenter la capacité de production. En ce sens, l'usine américaine de Chattanooga, au Tennessee, est reçoit actuellement une mise à jour afin de pouvoir accueillir la production de futurs modèles électrques, dont l'ID.4. « Lorsque notre usine nord-américaine arrivera à construire des véhicules à partir de septembre ou octobre de l’an prochain, c’est à ce moment qu'on pourra arriver à augmenter notre production. On aura aussi des fournisseurs locaux, ce qui est très important », renchérit le PDG de Volkswagen Canada.

Vers un bilan carbone neutre

Chez Volkswagen, on ne se contente pas de simplement concevoir, assembler et commercialiser des véhicules électriques. En effet, comme nous le rappelait M. Boutin « on a été le premier à s’engager à respecter les objectifs l’Accord de Paris sur les changements climatiques. On est très engagé sur la réduction de notre empreinte de carbone dans l’ensemble des opérations du groupe Volkswagen. »

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de la fin du V6 turbodiesel PowerStroke pour le F-150, du dévoilement de la Hyundai Elantra N et de l’échelle de prix des Volkswagen Golf GTI et Golf R.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi livré leurs impressions sur les Jeep Wrangler 4XE 2021 et Ford Ranger 2021.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, et en reprise le dimanche à 14h.