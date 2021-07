LAVOIE, Pierre-Paul



À Saint-Eustache, le 11 juillet 2021, à l'âge de 79 ans, s'est éteint M. Pierre-Paul Lavoie, fils de feu Hervé Lavoie et feu Odette Bigras.Il laisse dans le deuil son épouse MarieT Robitaille, sa fille Caroline (Luc), sa petite-fille Mariline, ses soeurs Lorraine (Marcel Lortie) et Guyane (Michel Guinard), son frère Viateur (Nicole Leblanc), ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, la famille de golf ainsi que plusieurs parents et amis. Il rejoint son frère Pascal (feu Louise Marchand).Nous tenons particulièrement à remercier tous ceux qui l'ont accompagné dans les derniers mois de sa vie.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 août 2021 de 14h à 19h et le samedi 7 août de 10h30 à 12h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu le samedi 7 août à 12h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le Dr Sébastien Lavoie et toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-Eustache pour les soins attentionnés qui lui ont été prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Eustache en sa mémoire.