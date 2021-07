LEMAY, Chantal



De Mirabel, le 11 juillet 2021, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Chantal Lemay, épouse de M. Richard Favreau, fille de Mme Pauline Prévost (Jean-Claude) et de feu Pierre-Paul Lemay.Elle laisse dans le deuil son beau-fils Dominic (Christine) et leurs enfants, son frère et ses soeurs Manon (Jocelyn), Stéphane (Sylvie) et Christine ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 25 septembre 2021 de 10h à 11h en l'église de Saint-Augustin, 15093, rue de Saint-Augustin, Mirabel. Les funérailles auront lieu ce même jour, à 11h en l'église de Saint-Augustin.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Maxime-Letendre.