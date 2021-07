PICHÉ, Gérald



Le 14 juillet, à l'âge de 67 ans est décédé Gérald Piché, époux de Diane Motard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Karine L.), Martin (Amélie), Julie et Sylvain (Emy), ses petits-enfants Xavier, Olivier, Laurie, Jayden et Gabriel, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le mardi 27 juillet 2021 de 10h à 13h et de 14h à 16h30 à505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5450 463-1900