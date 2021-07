CICIOLI, Sylvain



La famille de Sylvain Cicioli a le regret de vous annoncer son décès survenu le mercredi 6 janvier 2021, à Laval à l'âge de 52 ans. Il était le fils de Albert Cicioli et de Thérèse Desautels.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Huguette, Diane, André, Jacques, Danielle (André Hamel) et Manon, ainsi que ses nièces.Une cérémonie aura lieu le lundi 26 juillet de 12h30 à 14h auSi vous souhaitez faire un don en sa mémoire, vous pouvez le faire via la Fondation Miriam.