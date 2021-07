AUBIN, Roger



Au CHSLD Paul-Lizotte, le 9 mars 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Roger Aubin, époux en premières noces de feu Gabrielle Paquette et en secondes noces de Gisèle Campeau, fils de feu André Aubin et feu Noëllie Gadbois. Retraité d'Hydro-Québec, il demeurait à Montréal.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pauline (Michel), André (Maryse) et Lise (feu Denis); sa soeur Irène (Jean-Pierre), son frère Léandre (Louise); ses beaux-fils Michel (Anna) et Marc (Patsy); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 31 juillet 2021 de 13h à 17h. Un hommage lui sera rendu dès 16h au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.